Андрей Стрельцов Пермская команда стала бронзовым призёром баскетбольного Суперкубка ЕКЛ Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

В четверг, 19 октября, на сцене Пермского Академического «Театра-Театра» состоялся второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги по баскетболу в формате 3х3. Мероприятие прошло с участием спортсменов из семи стран (России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Белоруссии и Казахстана).

В результате пермская команда «Бионорд» сумела дойти до полфинала турнира, где в упорной борьбе уступила соперникам из Сербии 16:18. Это позволило пермякам занять третье место. Победу в Суперкубке одержала команда из Москвы «Inanomo».

Отметим, что Суперкубок в Перми был включен в программу XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» и приурочен к празднованию 300-летия столицы Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.