Максим Артамонов
В Перми на Компросе появились светящиеся граффити с изображением знаковых зданий
Это часть мастер-плана освещения города
В Перми дома на Комсомольском проспекте начали оформлять видами городских достопримечательностей. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
Он пояснил, что нанесение изображений — это часть мастер-плана освещения города, который предусматривает не только оборудование архитектурной подсветки на 90 зданиях, но и комплексное оформление зданий на Комсомольском проспекте, 3, 7, 11.
В рамках этого проект на боковые фасады домов сегодня начали наносить изображения «архитектурных доминант Комсомольского проспекта»: Спасо-Преображенского собора, зданий «Пермэнерго» и Главного управления МВД России по Пермскому краю.
«Особенность таких изображений в том, что художники используют краску на основе люминофора, который накапливает световую энергию, а в темное время он даёт свечение», — пояснил глава Перми.
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