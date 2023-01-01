Максим Артамонов В Перми на Компросе появились светящиеся граффити с изображением знаковых зданий Это часть мастер-плана освещения города Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми дома на Комсомольском проспекте начали оформлять видами городских достопримечательностей. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Он пояснил, что нанесение изображений — это часть мастер-плана освещения города, который предусматривает не только оборудование архитектурной подсветки на 90 зданиях, но и комплексное оформление зданий на Комсомольском проспекте, 3, 7, 11.

В рамках этого проект на боковые фасады домов сегодня начали наносить изображения «архитектурных доминант Комсомольского проспекта»: Спасо-Преображенского собора, зданий «Пермэнерго» и Главного управления МВД России по Пермскому краю.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

«Особенность таких изображений в том, что художники используют краску на основе люминофора, который накапливает световую энергию, а в темное время он даёт свечение», — пояснил глава Перми.

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