Максим Артамонов Глава минздрава РФ: До конца года в крае достроят 13 медицинских объектов Среди них краевая инфекционная больница Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Пермский край побывал в Пермском медуниверситете им. Вагнера, а также ознакомился с ходом работ по капремонту учебных корпусов и инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

По словам министра, в этом году беспрецедентное количество медицинских объектов будет введено в строй. В частности, до конца года закончится строительство 13 крупных объектов, в том числе новой инфекционной больницы, которое ведется по поручению председателя Правительства РФ, психиатрической больницы, а также хирургических корпусов центральных районных больниц. Кроме этого, планируется введение 36 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Мурашко заявил, что Пермский край «с опережающими темпами развития в этом году уже законтрактовал и начал возводить фельдшерско-акушерские пункты в счёт 2024 года, а 25 таких объектов сейчас в реализации».

«Надеемся, что к январю 2024 года [они] будут введены в эксплуатацию. Также активно развивается модернизация информационных систем, внедряются клинические рекомендации, — отметил министр.

Михаил Мурашко считает, что в регионе активно развивается медицинское образование. В Пермском крае Минздравом России большое внимание уделяется двум крупным учреждениям: Пермской государственной фармакадемии и Пермскому медунимерситету им. Вангера. Фармакадемия востребована как для российских, так и для иностранных абитуриентов, а медуниверситет также наращивает свой потенциал.

«Развитие медицинских образовательных учреждений идёт активно, такого в предыдущие годы здесь не было, мы оцениваем движение позитивно», — сказал министр.

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