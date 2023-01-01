Автомобильное топливо в Пермском крае дешевеет третью неделю При этом средняя цена на бензин в регионе остаётся самой высокой в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермским крае снизились цены на автомобильное топливо. По данным Росстата на 8 октября, литр АИ-92 снизился в цене с 50,04 (по данным на 8 октября) до 49,99 руб. (-5 коп.), литр АИ-95 — с 54,46 до 54,34 руб. (-12 коп.), АИ-98 остался на уровне 67,69 руб. за литр, дизельное топливо подешевело с 63,45 до 63,43 руб. (-2 коп.).

При этом средняя цена на бензины в Прикамье (55,04 руб.) по-прежнему остаётся самой высокой среди всех регионов ПФО.

За период с 10 по 16 октября снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 65 субъектах РФ, а рост в четырёх регионах.

Снижение цен началось после того, как в сентябре правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка.





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