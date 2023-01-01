Спрос на медицинских работников в Прикамье вырос на 20% Средняя предлагаемая зарплата в отрасли — 36,7 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по сентябрь 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» Пермского края количество вакансий, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличилось на 20%. При этом число активных резюме выросло всего на 6%. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на анализ рынка труда, проведённый специалистами hh.ru.

По результатам сентября 2023 года на одну медицинскую вакансию в регионе приходится лишь 2,4 активных резюме, что свидетельствует о дефиците соискателей.

Одновременно на одну вакансию врача приходится всего 0,8 активных резюме, то есть врачебных вакансий больше, чем резюме медицинских специалистов.

На вакансию медицинской сестры приходится 2,9 резюме, а на вакансию фармацевта — 4,7 резюме.

Средняя предлагаемая заработная плата в сфере «Медицина, фармацевтика» составила 36,7 тыс. руб. за январь-сентябрь 2023 года, что больше по сравнению с предыдущим годом (30,7 тыс. руб.). Однако ожидания соискателей-медиков оказались выше, составив 40,7 тыс. руб. (в прошлом году — 36,2 тыс. руб.).

Список самых «дорогих» вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» Пермского края возглавляет вакансия стоматолога-хирурга с зарплатой от 350 до 500 тыс. руб., до 300 тыс. руб. на руки обещают хирургу/сердечно-сосудистому хирургу/флебологу и врачу-ортодонту. Заведующий отделением лучевой диагностики может устроиться на работу с зарплатой до 150 тыс. руб., а врачу-урологу предлагают ежемесячный заработок от 100 тыс. руб.

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