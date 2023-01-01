Пермская телебашня в дни международного форума окрасится в цвета российского флага
Подсветку будут включать с 18 по 22 октября
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Во время XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» с 18 по 22 октября Пермская телебашня будет украшена праздничной подсветкой в цветах российского триколора. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС.
В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре добавили, что башня высотой 275 м будет подсвечиваться в честь праздничного события с 19:00 до 7:00.
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