Пермская телебашня в дни международного форума окрасится в цвета российского флага Подсветку будут включать с 18 по 22 октября Поделиться Твитнуть

Во время XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» с 18 по 22 октября Пермская телебашня будет украшена праздничной подсветкой в цветах российского триколора. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС.

В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре добавили, что башня высотой 275 м будет подсвечиваться в честь праздничного события с 19:00 до 7:00.

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