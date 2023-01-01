Концерт Найка Борзова в Перми перенесли на весну Все приобретённые билеты останутся действительными для новой даты Поделиться Твитнуть

Концерт Найка Борзова, запланированный на 19 октября в Перми, перенесён на более поздний срок. По информации, которую предоставила команда концерт-холла «Свобода» ВКонтакте, мероприятие состоится 30 марта. Об этом сообщает ВЕТТА.

Несмотря на изменения в расписании, организаторы заверили, что все приобретённые билеты останутся действительными для новой даты. Также билеты можно сдать и получить потраченные на них деньги.

Фанатам Найка Борзова рекомендуется следить за объявлениями о концерте на официальных ресурсах концерт-холла.

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