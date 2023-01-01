В Перми изменится расписание двух трамвайны и двух автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В дептрансе администрации Перми сообщили о внесении изменений в расписание четырёх маршрутов общественного транспорта. Изменения вносятся на основе обращений местных жителей и анализа потока пассажиров.

Так, с 18 октября корректируется расписание движения автобусных маршрутов №17 и №37 в будние дни. Пассажиров просят обратить внимание на новые графики движения.

Чтобы справиться с повышенной загрузкой на трамвайном маршруте №7 в пиковые часы, власти приняли решение ввести дополнительные отправления. С этой целью также будут внесены изменения во время отправления ряда поездок на маршруте №12, чтобы выровнять интервалы движения. Эти изменения вступят в силу с 23 октября.

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