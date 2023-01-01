В Перми появится дендрарий В нём собираются высадить более 70 пород ценных видов деревьев Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках развития природных ресурсов и сохранения богатства ценных видов деревьев и кустарников будет построен дендрарий. Об этом сообщает «Текст».

Проект «ГорЗеленСтроя» предусматривает создание коллекции, включающей виды редких растений, а также сбор и хранение их семян и черенков, обеспечение их поддержки и исследования.

Дендрарий будет размещён рядом с водоохранными зонами и будет использоваться в качестве ветрозащитных посадок. В планах создателей высадить более 70 пород деревьев и кустарников с количеством растений от 1 до 12 экземпляров каждого вида.

Напомним, в 2022 году в Перми был открыт муниципальный питомник растений. Он расположен недалеко от Восточного обхода на ул. Мартовской и имеет общую площадь 56,8 га. В настоящее время проектируются дополнительные строения для питомника.

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