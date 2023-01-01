Максим Артамонов На этой неделе в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации Пермяки могут поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17 по 22 октября в Перми будут работать несколько мобильных пунктов вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции в разных районах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Так, с 17 по 22 октября включительно прививку можно поставить в ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж). Медики будут дежурить с 11:00 до 17:00.

В Мотовилихе вакцинироваться можно 18 октября с 10:00 до 16:00 у ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а). Там будет стоять автобус рядом со зданием торгового центра.

Кроме того, ещё один мобильный пункт с 16:00 до 20:00 будет работать с 19 по 20 октября в парке им. А.М.Горького и с 12:00 до 16:00 — 21 октября. Привиться можно в автобусе, который будет находиться на территории парка.

В краевом минздраве напомнили, что сделать прививку в этих мобильных пунктах могут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

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