Максим Артамонов Приставы арестовали у пермячки Porsche Macan за долги Женщина задолжала 1,5 миллиона рублей по налогам и кредитам Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

Судебные приставы арестовали в Перми немецкий кроссовер Porsche Macan у 45-летней горожанки, которая не выплачивала задолженность в размере более 1,5 млн рублей по налогам и кредитным платежам. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В управлении судебных приставов по региону пояснили, что женщина не исполняла свои финансовые обязательства в добровольном порядке. В связи с этим судебный пристав сделал запросы в регистрирующие органы и установил, что у неё в собственности есть автомобиль Porsche Macan.

Машину объявили в розыск, однако установить её местонахождение удалось не сразу. Чтобы избежать ареста имущества, женщина сняла с него государственный регистрационный номер. Но в итоге скрыть имущество от приставов ей всё же не удалось — разыскиваемый автомобиль задержали в ходе рейдового мероприятия и опознали по VIN-коду.

После этого автомобиль арестовали и отвезли на спецстоянку. Если его владелица в ближайшее время не выплатит долги, машину продадут с торгов.

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