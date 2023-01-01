Молодёжная команда из Прикамья попала в топ-5 по итогам открытого онлайн-турнира "Знание.Игра" В событии участвовали более 1,1 тысяч компанд из 27 российских регионов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Российское общество «Знание» и "Движение первых" провели Открытый турнир "Знание.Игра", в котором за победу боролись более 1,1 тыс. команд из 27 российских регионов. Команда из Пермского края вошла в первую пятёрку — хороший результат показали ребята из Бардымской гимназии им. Габдуллы Тукая (с. Барда).

Первое место разделили между собой команда лицея № 1 из Костомукши (Республика Карелия) и команда школы № 1 из Энгельса (Саратовская обл.) — они набрали равное количество очков. В топ-5 также вошли команды школы № 1 им. Березуцкого из пгт Мостовский (Краснодарский край) и школы с углублённым изучением отдельных предметов № 8 из Воронежа.

Турнир проходил в формате интеллектуального тематического онлайн-квиза, в котором приняли участие все желающие из первичных отделений "Движения первых". Игра собрала более 5,6 тыс. учащихся школ и колледжей.

Участники турнира сыграли четыре основных раунда, в которых ответили на вопросы по истории и географии России, а также два дополнительных раунда, посвящённых "Движению первых". Благодаря онлайн-формату, команды могли подключиться к игре из любого удобного для них места.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, внедрение информационных технологий в процесс получения новых знаний позволяет организовать равные условия для качественного обучения, а подобные просветительские и образовательные проекты создают возможности для учёбы, вне зависимости от места жительства. И это — одно из главных условий качественного образования.

До конца этого года направление "Знание.Игра" пополнится новым масштабным интеллектуальным форматом: чемпионаты по легендарной игре «Что? Где? Когда?» станут частью проекта. Новый чемпионат охватит все 89 регионов России. В рамках игры будут проведены отдельные интеллектуальные турниры в трёх категориях: школы и колледжи — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; вузы — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; открытые игры, где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды из каждой категории поборются за призовое место в финале.

Бонусные онлайн-игры интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи» пройдут осенью 2023 года, в ноябре и декабре 2023 года состоятся очные игры в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая пройдёт с 4 ноября по 12 апреля в Москве. Кроме того, на площадке Всемирного фестиваля молодёжи в марте 2024 года в Сочи состоится масштабная интеллектуальная викторина "Знание.Игра", где смогут принять участие интернациональные команды.

Подробную информацию об интеллектуальных соревнованиях можно найти на сайте «Лиги знаний: школы и колледжи», а также в сообществе "Знание.Игра" ВКонтакте.

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