Максим Артамонов Пермский край занял 38 место в рейтинге по доходам населения По официальным данным, средние ежемесячные доходы пермяков — 40,2 тысячи рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На его основе они составили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Регионы в рейтинге ранжированы по отношению средних доходов к потребительской корзине, то есть по покупательной способности. За основу взяты данные Росстата с апреля по июнь 2023 года.

Пермский край в этом списке оказался на 38-м месте. Среднедушевые доходы пермяков во II квартале этого года составили 40,2 тыс. руб. в месяц. Соотношение доходов к стоимости набора составляет 2,6. Доходы пермяков во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года выросли на 8,6%.



Лидером с наибольшим значением доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение доходов и набора находится на уровне 5,9. Средний доход в ЯНАО составляет 140 тыс. руб. в месяц. Помимо ЯНАО, самые высокие средние доходы в денежном выражении были на Чукотке — 131,6 тыс. руб., что в реальном выражении на 9,8% больше, чем в апреле-июне 2022 года.

Третье место в рейтинге по доходам и вторым по возможности приобрести фиксированный набор товаров и услуг занял Ненецкий АО. Там средний месячный доход составляет 114 тыс. руб. (4,6 стандартного набора товаров и услуг). В целом в трех регионах средние доходы превышают 100 тыс. руб., а еще в шести находятся в диапазоне от 70 до 100 тыс. руб.

В Москве средние доходы населения во втором квартале составляли почти 100 тыс. руб. (рост за год в реальном выражении на 8,8%), а в Санкт-Петербурге — 71,1 тыс. руб. в месяц (увеличение за год на 7% за вычетом инфляции).

Свердловская область занимает 12-е место. В этом регионе доходы к стоимости набора составляют 2,66, а средние доходы — 51,3 тыс. руб. в месяц. Рост доходов за год — 10,5%.

Общероссийский показатель среднедушевых доходов — 47,8 тыс. руб.

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