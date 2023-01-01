С начала этого года суперсервисом «Рождение ребёнка» воспользовались более 2,6 тысяч пермячек Он позволяет получить комплект документов для новорождённого прямо в роддоме Поделиться Твитнуть

С прошлого года в Пермском крае начал работать суперсервис «Рождение ребёна», который даёт родителям возможность регистрировать рождение ребёнка в органах ЗАГС в электроном виде и получить пакет документов на новорождённого, не выходя из роддома. С начала этого года в регионе с использованием суперсервиса зарегистрировано 2 627 малышей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Комитете ЗАГС Пермского края.

По словам председателя Комитета ЗАГС Пермского края Елены Ерохиной, этой услугой могут воспользоваться мамы, находящиеся в браке, или одинокие мамы, имеющие российское гражданство, у которых есть подтверждённая запись на портале госуслуг.

«Мамочка, находясь в роддоме, родившая ребёнка, в том случае, если она получает медицинский документ о рождении в электронном виде, об этом медицинская организация информирует и предлагает, хочет ли мама получить документ в электронном виде либо на бумаге», -пояснила чиновница.

Для оформления нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг автоматически попадает и сформировать заявление в ЗАГС. При этом само заявление уже предзаполнено, там есть есть реквизиты медицинского документа о рождении.

Вся процедура от момента подачи заявления в ЗАГС на регистрацию рождения до получения документа занимает, как правило, не больше суток.

«Документ в электронном виде можно получить, фактически не выходя из роддома. Автоматически можно сформировать заявление на получение ИНН, СНИЛС, медицинского полиса. То есть система, портал госуслуг, видя зарегистрированные дейстия, предлагает положенные пособия, сведения о возможности получения материнского капитала и так далее», — отметила Елена Ерохина.

В то же время родители могут получить документ и в бумажном виде. Для этого на портале госуслуг необходимо выбрать удобное время и отдел ЗАГСа.

Суперсервис «Рождение ребёнка» действует с марта 2022 года по всей России, кроме четырёх новых субъектов РФ, отметили в Комитете ЗАГС Пермского края.

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