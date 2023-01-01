На заводе Шпагина пройдут соревнования беспилотников и шоу дронов Поделиться Твитнуть

19 октября на ул. Советской, 1б, на заводе Шпагина пройдёт выставка АЭРОНЕТ 2035 (0+), посвященная беспилотным авиационным системам. Начало мероприятия в 10:00. Об этом сообщает Telegram-канад «Пермь-300».

В рамках выставки состоятся соревнования на WHOOP, где участники продемонстрируют свои умения управления FPV-коптерами класса WHOOP на специальной гоночной трассе. Здесь каждая команда из двух человек будет иметь возможность состязаться на четырёх вариантах трасс, состоящих из разных комбинаций двадцати контрольных точек. Победители поборятся за Кубок АЭРОНЕТ 2035. Соревнования пройдут с 19 по 21 октября с 12:30 до 17:30, а чемпионат состоится 22 октября с 12:30 до 17:30.

Также на выставке состоятся симуляторы полётов, где любой желающий сможет почувствовать себя пилотом дронов DJI и коптеров FPV. Пять лучших пилотов будут награждены подарками с символикой мероприятия, а три лидера получат ценные награды от TELPOZ Academy. Сражения в виртуальном небе будут проходить с 20 по 22 октября с 12:00 до 18:00.

Ещё одним событием мероприятия станет дрон-баскетбол, где участники будут бросать дроны в баскетбольное кольцо, стараясь набить максимальное количество очков. Пятерка лидеров получат сувениры выставки, а специальные призы будут вручены троим лучшим игрокам. Дрон-баскетбол пройдёт 21 октября с 10:00 до 19:00 и 22 октября с 10:00 до 16:00.





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