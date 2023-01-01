На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась автомобильная пробка Поделиться Твитнуть

На трассе Пермь — Екатеринбург в районе отворота на Кунгур образовалась автомобильная пробка. Об этом сообщают водители в соцсетях.

Причина затора — ДТП, в результате которого в кювет опрокинулся большегруз. Сейчас на участке между Кунгуром и Шадейкой организовано реверсивное движение, так как фуру пытаются достать с помощью спецтехники и отрезок проезжей части перекрыт.

Сервис «Яндекс Карты» также показывает наличие пробки на этом отрезке автодороги.

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