В Перми состоится благотворительная акция «Трамвайник» Собранные средства пойдут на лечение больных детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В следующую субботу, 21 октября, в Перми состоится благотворительный «Трамвайник». Об это м сообщает ВЕТТА.

В рамках акции по маршруту «станция «Пермь II — Разгуляй — станция «Пермь II» дважды (в 14:00 и 15:00) отправится трамвай «Львенок» с музыкантами и зрителями. Билеты для зрителей уже продаются на сайте акции. Собранные средства будут перечислены на помощь детям, страдающим опухолью головного мозга.

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