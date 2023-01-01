Часть фасада Пермского института железнодорожного транспорта отреставрируют за 2,9 млн рублей Здание является объектом культурного наследия регионального значения Поделиться Твитнуть

учебный корпус №2 Пермского института железнодорожного транспорта, расположенного по адресу: Пермь, ул. М. Горького, 2 / фото: naiti-foto-chela.ru

Определился подрядчик на выполнение реставрационных работ части фасада учебного корпуса №2 Пермского института железнодорожного транспорта, расположенного по адресу: Пермь, ул. М. Горького, 2. Объект культурного наследия регионального значения «Корпус административный» за 2 987 830 руб. (начальная цена электронного аукциона) отремонтирует ООО «Рестарт». Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит провести ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг, рустованных и гладких фасадов, наружных криволинейных откосов, нанести на поверхности водно-дисперсионные грунтовки и пр.

Сроки выполнения реставрационных работ — 30 календарных дней с момента заключения контракта. Документ сейчас находится в процессе подписания.

Здание Железнодорожного института было возведено во второй половине XIX в. на средства надворного советника Сысоева как жилой дом, а в 1876 году во время строительства в Перми Уральской горнозаводской железной дороги было продано под Управление железной дороги. В 1882 году здание перестроили, соединив с помощью пристроя с подсобным помещением вокзала Пермь I. Пристрой не сохранился. Вскоре в этом доме разместили Техническое железнодорожное училище — одно из старейших учебных заведений на Западном Урале. В советское время техническое училище было переименовано в техникум, который в разные годы назывался механическим техникумом путей сообщения, железнодорожной профшколой, железнодорожным механическим техникумом, путейско-строительным техникумом и. наконец, техникумом железнодорожного транспорта. Сейчас здесь находится Пермский институт железнодорожного транспорта, филиал Уральского государственного университета путей сообщения.

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