Летевший из Перми в Сочи самолёт вынужденно сел в Уфе из-за сломавшегося автопилота Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Утром в воскресенье, 15 октября, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс PBD-366 Пермь (Большое Савино) — Сочи, незапланированно приземлился в Уфе из-за отключения автопилота. Об этом сообщает Telegram-канале Aviaincident.

Прибор перестал работать в 04.38 (мск). Через 20 минут командир корабля принял решение о незапланированной посадке в Уфе. Самолёт благополучно приземлился на аэродроме столицы Башкортостана в 05.38 (мск).

По данным издания «АиФ-Прикамье», стоянка самолёта в Уфе продлилась 3 часа, пассажиры полагают, что всё это время воздушное судно чинили. После самолёт продолжил рейс. Перелёт в Сочи занял в общей сложности 7 часов.

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