В начале недели в Пермском крае потеплеет до +15 градусов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае заканчивается холодный период, который продолжался с понедельника, об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

За минувшие семь дней на севере и востоке края выпало значительное количество осадков. На севере Прикамья временно образовался снежный покров высотой до 5 см, тогда как в южной части края снега не было.

Завтра, 16 октября, тёплый фронт пройдёт через край, поэтому ожидается новая порция дождей. Осадки продолжатся на севере и северо-востоке края в течение всего понедельника. Одновременно с этим, благодаря очень тёплой воздушной массе из Центральной Европы, температура воздуха значительно повысится. В западной части края она составит +10...+12˚, а на юге поднимется до +15˚. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 8˚.

Ночь на понедельник также будет очень тёплой, с температурой +9...+11˚.

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