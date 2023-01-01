В основных отраслях экономики Коми-Пермяцкого округа наметился рост Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно данным органов государственной статистики, в Коми-Пермяцком округе Пермского края отмечен рост показателей в основных отраслях экономики. Итоги социально-экономического развития территории за 8 месяцев 2023 года подвели в министерстве по делам КПО ПК.

Сравнивая данные за январь-август 2023 года с аналогичным периодом прошлого года, отмечается увеличение объёма отгруженных товаров в крупных и средних организациях Коми-Пермяцкого округа в таких отраслях, как «растениеводство и животноводство» — 102%, «лесоводство и лесозаготовки» — 127%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 110%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 104%, «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 108%.

Однако некоторые отрасли испытывают снижение объёма отгруженных товаров, например, «добыча полезных ископаемых» — 87%, «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 66%, «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 99%.

Важным фактором является увеличение производства лесоматериалов без обработки в 1,2 раза и производства кормов для сельскохозяйственных животных в 1,6 раза по сравнению с январём-августом 2022 года. В то же время, валовый надой молока увеличился на 11%, но объёмы производства скота и птицы на убой (в живом весе) сократились на 19% по сравнению с прошлым годом.

Более подробную информацию об итогах социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа Пермского края за 8 месяцев 2023 года можно найти здесь.

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