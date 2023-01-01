Терапевт из Перми завоевал «золото» и «серебро» на чемпионате мира по каратэ Поделиться Твитнуть

Даниил Субботин

Министерство здравоохранения Пермского края

Участковый терапевт Городской клинической поликлиники № 5 Даниил Субботин выиграл «золото» и «серебро» на чемпионате мира по сётокан каратэ. Соревнования прошли в Республике Маврикий, в турнире приняли участие спортсмены из более 20 стран мира.

Даниил уже долгое время является членом сборной России. Его первая победа на чемпионате мира состоялась в Италии в 2017 году. В 2019-м Даниил подтвердил своё высокое мастерство, одержав победу в командном зачёте и став обладателем золотой медали в индивидуальном зачёте на чемпионате мира в Португалии. Однако из-за пандемии COVID-19 соревнования были приостановлены. Но это не помешало Даниилу продолжать тренироваться и поддерживать свою физическую форму.

На недавнем чемпионате мира по сётокан каратэ Даниил вместе со своими коллегами Максимом Вотяковым и Евгением Ханецким, которые также являются спортсменами из Перми, сумел выступить в команде и занять первое место, завоевав «золото». Кроме того, в индивидуальной программе Даниил стал вице-чемпионом мира.

Даниил рассказал, что занимается каратэ уже 20 лет. Всё это время он совмещал тренировки с учёбой в школе и Пермском медуниверситете. Год назад он окончил университет и начал работать участковым терапевтом в Городской клинической поликлинике № 5. Сейчас он совмещает свою работу с тренировками и считает, что спорт помогает ему организовать своё время. Даниил тренируется 6 раз в неделю по 2 часа.

Ольга Сластихина, главный врач клиники, поделилась, что весь коллектив очень гордится тем, что у них работает чемпион мира.

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