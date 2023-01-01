Андрей Стрельцов «Молот» обыграл в домашние матче «Торос» Это уже четвёртая победа подряд пермской команды в чемпионате ВХЛ Поделиться Твитнуть

«Молот» на родной площадке обыграл в упорном поединке ХК «Торос» из Башкирии в рамках чемпионата ВХЛ. Итог поединка — 5-4. Голы в составе «молотобойцев» забили Денис Дюрягин — дважды, Игорь Зенчиков, Константин Рыжов и Владимир Пешехонов. Это четвертая подряд победа пермских хоккеистов в турнире.

«Ребята — молодцы. После перерыва достаточно большого, вошли в игру, можно сказать, с первых секунд. Поэтому очень благодарен ребятам, что показали красивый хоккей, забросили красивые шайбы. Немного удаления нас подвели, на ровном месте, но будем над этим работать», — заявил после встречи главный тренер «Молота» Павел Зубов.

Следующий матч «Молот» проведёт также на домашней арене — 16 октября пермские хоккеисты сыграют против ХК «Челны».

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