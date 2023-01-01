Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл лидеру своей группы Пермский футбольный клуб дома уступил курскому «Авангарду» Поделиться Твитнуть

В очередном матче чемпионата страны по футболу среди команд Второй лиги в группе «Серебро» «красно-чёрные» на родном стадионе провели матч с курским «Авангардом», лидирующем в группе. Судьбу встречи решил один гол.

Гости сумели отличиться в самом начале встречи. Итог поединка — 0-1 в пользу «Авангарда».

Таким образом, подопечные Ивана Черенчикова потерпели второе поражение подряд. В прошлом туре они уступили в Таганроге местному «Форте».

Уже 17 октября в Хабаровске «Амкар» проведёт поединок в рамках Кубка страны. Пермская футбольная команда сыграет с местным клубом СКА.

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