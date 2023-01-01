Мэр Перми пообещал за три года сделать пять общественных центров Первый из них появится в Закамске Поделиться Твитнуть

Помещение для будущего общественного центра/ ТГ-канал Эдуарда Соснина

В ближайшие три года городская администрация построит в Перми пять новых общественных центров. В 2024 году — в Кировском районе на ул. Батумской, а затем в Средней Курье, Свердловском районе и других местах. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

Глава Перми пояснил, что сегодня побывал в помещениях, в которых планируется разместить общественные центры.

«Убедился, что они востребованы у жителей. Здесь кипит жизнь, и люди разных возрастов находят себе занятия по душе: занимаются физической активностью, рукоделием и творчеством. Такие центры стали настоящим домом для общественных организаций, ТОСов, активной молодёжи», — рассказал чиновник.

Так, в здании общественного центра «Январский» (ул. Маршала Рыбалко, 106) сейчас идёт ремонт. Впоследствии в нём разместится молодёжный центр, где смогут собираться волонтёры, экологи, спортсмены, активисты «Движения первых» и молодёжного самоуправления.

В общественном центре «Стахановец» (Индустриальный р-н) работают разные кружки и клубы, есть даже свой мобильный планетарий и комната психологической разгрузки. А в центре «Вышка-1» (Мотовилихинский р-н) действует социальный кинотеатр, перед зданием центра сделана воркаут-площадка. Еженедельно центр на Вышке-1 посещает 500 чел., а «Стахановец» — более 200 день.

Всего в Перми, по данным мэрии, 48 общественных центров. Чиновники обещают развивать их сеть дальше.

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