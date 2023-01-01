В Прикамье соль подорожала почти на 15% Рост цен отмечается также на фрукты и мясо Поделиться Твитнуть

В сентябре этого года в Пермском крае повысился индекс потребительских цен на товары и услуги до 101%. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на данные Пермьстата.

При этом больше всего поднялись цены на продовольствие. Стоимость продуктов поднялась на 1,1%.

Очередной рост цен зафиксирован на мясо. В частности, куриные окорочка подорожали на 6,8%, колбаса — на 5,4%, пельмени — на 4,8%, охлажденные и замороженные куры — на 3,6%, а мясо индейки — на 3,4%. Кроме того, значительно выросла цена на соль — на 14,6% и куриные яйца — на 7,3%.

Также выросли цены на бананы (20%) и апельсины (9,6%).

Среди непродовольственных товаров зафиксировано повышение цен на детскую одежду для дошкольников — на 5,5% и спортивную обувь для взрослых — на 4,8%.

При этом, по данным статистики, средства связи подешевели на 3,2%. Однако стоимость легковых автомобилей увеличилась на 1,7%.

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