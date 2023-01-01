Андрей Стрельцов В составе «Молота» произошли изменения Пришёл спортсмен, игравший в КХЛ, и ушли два опытных хоккеиста Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Состав пермской ледовой дружины пополнил нападающий Иван Ларичев. Он воспитанник нижнетагильского хоккея, ранее играл за команды ВХЛ: "СКА-Нева", ХК «Рязань», питерское «Динамо» и ханты-мансийскую «Югру». В общей сложности хоккеист провёл в лиге 214 матчей, набрал 114 очков за результативность при показателе полезности «+46».

У Ларичева есть опыт выступления также в Континентальной хоккейной лиге. Он выступал за ХК «Сочи» и ХК «Витязь».

Вместе с тем Пермь покинули два игрока. По согласию сторон ХК «Молот» расторг контракты с нападающим Дмитрием Белохоновым и защитником Александром Игошевым, которые провели 49 и 98 матчей за пермский клуб соответственно.

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