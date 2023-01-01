В Перми 14 октября ввели временные остановки у городских кладбищ Автобусы будут останавливаться на Южной дамбе и у Банной горы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На время религиозного праздника Покров пресвятой Богородицы 14 октября в Перми автобусы будут делать дополнительные остановки возле городских кладбищ. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В частности, появилась дополнительная остановка на Южной дамбе для автобусов маршрутов № 1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75, чтобы горожане могли быстрее дойти до Южного кладбища.

Кроме того, для маршрутов № 22, 23, 32 и 58 введена остановка у кладбища «Банная гора».

Дополнительные остановочные пункты вводятся с 09:00 до 19:00. На месте дежурят экипажи ДПС для возможности безопасного перехода дороги.

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