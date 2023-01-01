Андрей Стрельцов «Пермские медведи» одержали первую победу над ГК «Гомель» Это первый успех пермских гандболистов в турнире SEHA — Gazprom League в этом сезоне Поделиться Твитнуть

Второй матч в рамках турнира SEHA — Gazprom League «Пермские медведи» провели в Белоруссии. Поединок в Гомеле завершился со счётом 29:25 в пользу гостей. Лучшим снайпером в составе уральцев стал Максим Красовский. Он забросил в ворота соперников семь мячей.

Это первая победа подопечных Валентина Бузмакова в международном турнире в этом сезоне. В своём первом поединке они у себя на площадке уступили столичному ЦСКА.

Также в этой группе выступают, санкт‑петербургский «Зенит» и белорусский «Мешков Брест». Пока «Пермские медведи» занимают третью строчку в групповом турнире.

Матч четвёртого тура пермяки проведут также на выезде. 28 октября они сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.