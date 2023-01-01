Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» одержали первую победу над ГК «Гомель»
Это первый успех пермских гандболистов в турнире SEHA — Gazprom League в этом сезоне
Второй матч в рамках турнира SEHA — Gazprom League «Пермские медведи» провели в Белоруссии. Поединок в Гомеле завершился со счётом 29:25 в пользу гостей. Лучшим снайпером в составе уральцев стал Максим Красовский. Он забросил в ворота соперников семь мячей.
Это первая победа подопечных Валентина Бузмакова в международном турнире в этом сезоне. В своём первом поединке они у себя на площадке уступили столичному ЦСКА.
Также в этой группе выступают, санкт‑петербургский «Зенит» и белорусский «Мешков Брест». Пока «Пермские медведи» занимают третью строчку в групповом турнире.
Матч четвёртого тура пермяки проведут также на выезде. 28 октября они сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
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