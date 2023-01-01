В Перми сотрудник полиции признан виновным в получении взятки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд вынес обвинительный приговор сотруднику полиции. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Судом установлено, что полицейский, занимавший должность старшего оперуполномоченного Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю, с декабря 2021-го по сентябрь 2022-го получал взятки от члена организованной преступной группы, занимающейся незаконной игорной деятельностью. Получение денег (800 тыс. руб.) предполагалось в обмен на информацию о планируемых действиях правоохранительных органов, направленных на пресечение незаконной игорной деятельности на территории Перми.

8 февраля этого года подозреваемого задержали.

Окончательный приговор суда — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно экс-полицейскому назначен штраф 1,6 млн руб., ему запретили занимать должности в системе правоохранительных органов РФ в течение трёх лет. Кроме этого, он лишён звания майора полиции.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.