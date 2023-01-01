Максим Артамонов Пермский университет обжалует решение суда о взыскании выплат бывшим сотрудникам вуза Речь идёт о сумме почти в 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) планирует подать апелляционную жалобу на решение Дзержинского районного суда Перми, который взыскал с вуза почти 2 млн руб. в качестве стимулирующих выплат в пользу бывших сотрудников аппарата университета. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

В ПГНИУ отметили, что не согласны с решением суда, поскольку «выплаты сотрудникам, обратившимся в суд, были установлены в нарушение сложившейся практики стимулирования сотрудников Университета».

В университете считают, что приказом бывшего ректора Дмитрия Красильникова от 19 января 2023 года «фактически закреплялась обязанность Университета выплачивать стимулирующие выплаты безотносительно фактической интенсивности и результативности труда работников за неопределённый промежуток времени». Этот приказ не соответствовал внутренним локальным актам и устанавливал бессрочные стимулирующие выплаты некоторым сотрудникам управленческого звена без оценки их фактически выполненной работы.

«По условиям дополнительных соглашений к трудовым договорам истцов основанием для начисления им стимулирующих выплат является решение двухуровневой комиссии. Она подтверждает достижение работником установленных критериев и составляет об этом протокол. В отсутствие этих документов выплаты являются необоснованными», — отметили в пресс-службе вуза.

В ПГНИУ также добавили, что эту позицию подтвердили результаты проверки, которую провело управление Федерального казначейства по Пермскому краю по запросу регионального отделения ФСБ. Аналогичные выплаты за 2021 и 2022 год были квалифицированы как неправомерное расходование денежных средств.

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