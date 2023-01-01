Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 13 по 20 октября Поделиться Твитнуть

14 октября с 12:00 до 19:00 в Центре городской культуры пройдёт фестиваль визуальных искусств LabVizionFest (16+). В программе: свободная выставка фотографий, участником которой может стать каждый, мастер-классы, лекции, а также портфолио-ревью у топовых фотографов.

14 октября в 12:00 в Доме культуры п. Октябрьский пройдёт XII краевой фестиваль сказок им. Евдокии Трясциной «Ореховая веточка» (0+). Фестиваль соберёт творческие коллективы, мастеров прикладного искусства, детских писателей, юных сказочников и всех, кто интересуется народной культурой. Пройдут конкурсы театральных постановок, конкурсы чтецов и мультипликаторов, мастер-классы и игровые программы.

14 октября в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт «Детский альбом Петра Чайковского» (6+). Музыкальные сочинения исполнят учащиеся и преподаватели Хоровой капеллы мальчиков.

14 октября в 15:00 в библиотеке им. Горького пройдёт встреча «Манга «Сага о Винланде» и её связь с исландскими сагами» (12+). Участники узнают, что такое «манга», как она появилась и развивается в настоящее время, поговорят о манге японского автора Макото Юкимуры «Сага о Винланде», её героях и их исторических прототипах, о том, чем интересно это произведение.

14 октября в 17:00 в киноцентре «Премьер» пройдёт предпремьерный показ фильма «Анатомия падения» (18+) Жюстин Трие, получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля 2023 года.

14 и 15 октября в 18:00; 17 октября в 19:00 в Пермском театре юного зрителя состоится премьера музыкальной драмы по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Исходным событием спектакля становится бал, когда ещё совсем юная графиня впервые попадает в светское общество. Именно с этого момента её судьба стремительно меняется. Постановка Натальи Индейкиной включает не только сцены мирной жизни, но и сцены войны, которая неминуемо влияет на каждого из героев этой истории.

14 октября в 19:00 в концерт-холле «Свобода» зрители увидят танцевальный спектакль Jazz time (12+). Прозвучат зажигательные хиты рок-н-ролла, объединённые историей одного человека.

14 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт-трибьют Элле Фицджеральд в исполнении Sandra Frakenberg Quartet (джаз, Москва) (12+).

14 октября в 19:00 во Дворце культуры им. Кирова пройдёт концерт академического хора «Млада» «Счастье есть» (6+). Прозвучат композиции из премьерной программы 2023 года «Музыка Евгения Крылатова», а также из благотворительной программы «Песни нашей Родины».

15 октября в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Теодор Курентзис. Моцарт: Симфонии № 40, 41 и другие сочинения» (12+).

15 октября в 15:00 в концертном зале «Музыкальная галактика» творческое объединение «Пермские виртуозы» приглашает на концерт классической музыки «Ноктюрна чистое звучание...» (6+).

15 октября в 15:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Валькирию» (18+) – вторую часть эпоса «Кольцо нибелунга», поставленного Дмитрием Черняковым в Берлинской опере.

фото с сайта https://perm.theatrehd.com/(с) Monika Rittershaus

15 октября в 19:00 в Органном концертном зале выступит солист Московской государственной академической филармонии Гайк Казарян (скрипка) с программой «И струны пели...» (6+). В программе – сочинения для скрипки соло: от эпохи барокко до произведений композиторов XX века.

15 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт хора Parma Voices, посвящённый 150-летию со дня рождения Николая Черепнина. Главный хормейстер и дирижёр Екатерина Антоненко.

15 октября в 19:00 в ДК им. Солдатова зрители увидят драматическую комедию «Раневская. Сквозь смех и слёзы» (12+). В главных ролях – Надежда Ангарская, Елизавета Арзамасова и другие известные актёры.

16 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт камерной музыки Camera obscūra (12+). Исполнители – артисты оркестра Пермского театра оперы и балета им. Чайковского: Алексей Сучков (фортепиано), Антон Когун (скрипка), Анна Когун (виолончель), Евгений Синицын (контрабас) и Зоя Каракуца (альт).

17 октября в 19:00 в виртуальном концертном зале Пермской краевой филармонии пройдёт трансляция записи программы «Лучшее за 111 лет» (6+) из Концертного зала им. Чайковского – это концерт Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого в честь празднования его 111-летия. В программе представлены песни, танцы и музыка разных областей России, песни советских и российских композиторов, а также творческие эксперименты коллектива.

17 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» выступит Полина Осетинская с концертом «Простая музыка. Гия Канчели» (12+).

18 октября в 19:00 в Органном концертном зале новую программу «Музыка старого города» (6+) представят солисты Пермской краевой филармонии – мужской ансамбль «Хорус-квартет» и Евгения Камянская (орган) – и солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова (сопрано). Прозвучат вокальные и органные сочинения Ференца Листа, Макса Регера, Артура Лурье, Нино Рота, Геннадия Лукиных, Никиты Широкова, Игоря Ануфриева.

19 октября в Перми стартует Международный форум «Россия – спортивная держава» (0+). Спортивная программа форума включает крупные спортивные соревнования, в том числе показательный матч сборной России по регби, фестиваль по фиджитал-спорту, международные соревнования по баскетболу 3х3, международный турнир URAL FC, этап международного чемпионата по битве роботов. В рамках культурной программы запланированы экскурсионные туры по музеям Перми, обзорные и загородные поездки. Участники и гости форума смогут посетить концерты Уральского академического филармонического оркестра, постановки Театра-Театра, Пермского театра оперы и балета и театра «У Моста», а также увидеть балет «Лебединое озеро».

19 октября в 19:00 в театре «Балет Евгения Панфилова» пройдёт показ премьерного спектакля «Орфей и Эвридика» (12+) в постановке Константина Кейхеля. Попадая вместе с танцовщиками в зазеркальное пространство, зритель оказывается наедине со своим отражением, со своими мыслями и чувствами. Здесь каждый может спросить себя, что значит лишиться своего главного света в жизни, каково это – остаться одному, находясь в постоянном страхе и забвении. Музыка и проекция, свет и хореография, работа танцовщиков и мышление зрителя, сплетаясь в одно целое, образуют абстрактный пейзаж, погружающий человека в медитацию.

20 октября в 19:00 в Органном концертном зале состоится премьера сочинения современного петербургского композитора Александра Изосимова «Люблю Отчизну я...» (6+) в исполнении Уральского государственного камерного хора под управлением народного артиста России, профессора Владислава Новика. В концертной программе прозвучит хоровой цикл «Молитвы» Александра Изосимова, произведение Георгия Свиридова «Концерт памяти А.А. Юрлова» и др.

20 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD будет показана опера «Парсифаль» (16+). Филипп Жордан во главе оркестра Венской оперы предлагает яркого, стремительного Вагнера. В главных ролях – Йонас Кауфманн и Элина Гаранча.

20 октября в 20:00 в приходе Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии Римско-католической церкви пройдёт концерт из цикла Fiori musicali «В подражание старым мастерам» (12+). В исполнении Маргариты Еськиной (орган) прозвучат произведения Баха, Керля, Букстехуде и других авторов.

20 октября в 20:00 в пространстве «Дом» пройдёт акустический концерт Альберта Макарова «Вальс-бостон» (12+). В программе – песни из кинофильмов, романсы и многое другое.

21 и 22 октября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт первая премьера сезона – опера Франсиса Пуленка «Человеческий голос» (16+). Опера написана в 1958 году, в данной сценической версии впервые будет представлена в Перми с прологом и эпилогом Владимира Горлинского. Премьера станет бенефисом Надежды Павловой.

До 4 ноября в Пермской Арт-резиденции работает выставка Юрия Лапшина «Ирреальная реальность» (0+). В экспозицию вошло более 80 работ автора, созданных в 2020-2023 годах.

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

До 11 ноября в художественной галерее «Пермский период» можно увидеть две новых выставки: персональную выставку Вячеслава Смирнова «УРАЛВАС» (0+) и выставку памяти Екатерины Камшиловой «Е.В. Камшилова. Моей Родины портрет неповторимый» (0+).

фото: галерея Пермский период

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