Афиша. Избранное

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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 13 по 20 октября
14 октября с 12:00 до 19:00 в Центре городской культуры пройдёт фестиваль визуальных искусств LabVizionFest (16+). В программе: свободная выставка фотографий, участником которой может стать каждый, мастер-классы, лекции, а также портфолио-ревью у топовых фотографов.
14 октября в 12:00 в
Доме культуры п. Октябрьский пройдёт
XII краевой фестиваль сказок им. Евдокии Трясциной «Ореховая веточка» (0+).
Фестиваль соберёт творческие коллективы, мастеров прикладного искусства,
детских писателей, юных сказочников и всех, кто интересуется народной
культурой. Пройдут конкурсы театральных постановок, конкурсы чтецов и
мультипликаторов, мастер-классы и игровые программы.
14 октября в 14:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт «Детский альбом Петра Чайковского» (6+). Музыкальные
сочинения исполнят учащиеся и преподаватели Хоровой капеллы мальчиков.
14 октября в 15:00 в библиотеке
им. Горького пройдёт встреча «Манга
«Сага о Винланде» и её связь с исландскими сагами» (12+). Участники узнают, что
такое «манга», как она появилась и развивается в настоящее время, поговорят о
манге японского автора Макото Юкимуры «Сага о Винланде», её героях и их
исторических прототипах, о том, чем интересно это произведение.
14 октября в 17:00 в
киноцентре «Премьер» пройдёт
предпремьерный показ фильма «Анатомия падения» (18+) Жюстин Трие, получившего
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля 2023 года.
14 и 15 октября в
18:00; 17 октября в 19:00 в Пермском театре юного зрителя состоится премьера музыкальной драмы по
мотивам романа Льва Толстого «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Исходным
событием спектакля становится бал, когда ещё совсем юная графиня впервые
попадает в светское общество. Именно с этого момента её судьба стремительно
меняется. Постановка Натальи Индейкиной включает не только сцены мирной жизни,
но и сцены войны, которая неминуемо влияет на каждого из героев этой истории.
14 октября в 19:00 в
концерт-холле «Свобода» зрители
увидят танцевальный спектакль Jazz time (12+). Прозвучат зажигательные хиты
рок-н-ролла, объединённые историей одного человека.
14 октября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
концерт-трибьют Элле Фицджеральд в исполнении Sandra Frakenberg Quartet (джаз,
Москва) (12+).
14 октября в 19:00 во
Дворце культуры им. Кирова пройдёт
концерт академического хора «Млада» «Счастье есть» (6+). Прозвучат композиции
из премьерной программы 2023 года «Музыка Евгения Крылатова», а также из
благотворительной программы «Песни нашей Родины».
15 октября в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Теодор Курентзис.
Моцарт: Симфонии № 40, 41 и другие сочинения» (12+).
15 октября в 15:00 в
концертном зале «Музыкальная галактика» творческое объединение «Пермские виртуозы» приглашает на концерт
классической музыки «Ноктюрна чистое звучание...» (6+).
15 октября в 15:00 в
кинотеатре «Синема 5» в рамках
проекта TheatreHD зрители увидят «Валькирию» (18+) – вторую часть эпоса «Кольцо
нибелунга», поставленного Дмитрием Черняковым в Берлинской опере.
15 октября в 19:00 в
Органном концертном зале выступит
солист Московской государственной академической филармонии Гайк Казарян
(скрипка) с программой «И струны пели...» (6+). В программе – сочинения для
скрипки соло: от эпохи барокко до произведений композиторов XX века.
15 октября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» состоится
концерт хора Parma Voices, посвящённый 150-летию со дня рождения Николая
Черепнина. Главный хормейстер и дирижёр Екатерина Антоненко.
15 октября в 19:00 в
ДК им. Солдатова
зрители увидят драматическую комедию «Раневская. Сквозь смех и слёзы» (12+). В
главных ролях – Надежда Ангарская, Елизавета Арзамасова и другие известные
актёры.
16 октября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф»
состоится концерт камерной музыки Camera obscūra (12+). Исполнители – артисты
оркестра Пермского театра оперы и балета им. Чайковского: Алексей Сучков
(фортепиано), Антон Когун (скрипка), Анна Когун (виолончель), Евгений Синицын
(контрабас) и Зоя Каракуца (альт).
17 октября в 19:00 в
виртуальном концертном зале Пермской краевой филармонии пройдёт трансляция записи программы «Лучшее
за 111 лет» (6+) из Концертного зала им. Чайковского – это концерт
Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого в честь
празднования его 111-летия. В программе представлены песни, танцы и
музыка разных областей России, песни советских и российских композиторов, а
также творческие эксперименты коллектива.
17 октября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф»
выступит Полина Осетинская с концертом «Простая музыка. Гия Канчели» (12+).
18 октября в 19:00 в
Органном концертном зале новую
программу «Музыка старого города» (6+) представят солисты Пермской краевой
филармонии – мужской ансамбль «Хорус-квартет» и Евгения Камянская (орган) – и
солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова (сопрано). Прозвучат
вокальные и органные сочинения Ференца Листа, Макса Регера, Артура Лурье, Нино
Рота, Геннадия Лукиных, Никиты Широкова, Игоря Ануфриева.
19 октября в Перми стартует Международный форум «Россия – спортивная
держава» (0+). Спортивная программа форума включает крупные спортивные
соревнования, в том числе показательный матч сборной России по регби, фестиваль
по фиджитал-спорту, международные соревнования по баскетболу 3х3, международный
турнир URAL FC, этап международного чемпионата по битве роботов. В рамках
культурной программы запланированы экскурсионные туры по музеям Перми, обзорные
и загородные поездки. Участники и гости форума смогут посетить концерты
Уральского академического филармонического оркестра, постановки Театра-Театра,
Пермского театра оперы и балета и театра «У Моста», а также увидеть балет
«Лебединое озеро».
19 октября в 19:00 в
театре «Балет Евгения Панфилова» пройдёт
показ премьерного спектакля «Орфей и Эвридика» (12+) в постановке Константина
Кейхеля. Попадая вместе с танцовщиками в зазеркальное пространство, зритель
оказывается наедине со своим отражением, со своими мыслями и чувствами. Здесь
каждый может спросить себя, что значит лишиться своего главного света в жизни,
каково это – остаться одному, находясь в постоянном страхе и забвении. Музыка и
проекция, свет и хореография, работа танцовщиков и мышление зрителя, сплетаясь
в одно целое, образуют абстрактный пейзаж, погружающий человека в медитацию.
20 октября в 19:00 в
Органном концертном зале состоится
премьера сочинения современного петербургского композитора Александра Изосимова
«Люблю Отчизну я...» (6+) в исполнении Уральского государственного камерного
хора под управлением народного артиста России, профессора Владислава Новика. В
концертной программе прозвучит хоровой цикл «Молитвы» Александра Изосимова,
произведение Георгия Свиридова «Концерт памяти А.А. Юрлова» и др.
20 октября в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD будет показана опера «Парсифаль» (16+). Филипп Жордан
во главе оркестра Венской оперы предлагает яркого, стремительного Вагнера. В
главных ролях – Йонас Кауфманн и Элина Гаранча.
20 октября в 20:00 в
приходе Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии Римско-католической церкви пройдёт концерт из цикла Fiori musicali «В
подражание старым мастерам» (12+). В исполнении Маргариты Еськиной (орган)
прозвучат произведения Баха, Керля, Букстехуде и других авторов.
20 октября в 20:00 в
пространстве «Дом» пройдёт
акустический концерт Альберта Макарова «Вальс-бостон» (12+). В программе –
песни из кинофильмов, романсы и многое другое.
21 и 22 октября в 19:00
в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт первая премьера сезона – опера Франсиса Пуленка «Человеческий
голос» (16+). Опера написана в 1958 году, в данной сценической версии впервые
будет представлена в Перми с прологом и
эпилогом Владимира Горлинского. Премьера станет бенефисом Надежды Павловой.
До 4 ноября в Пермской
Арт-резиденции работает выставка
Юрия Лапшина «Ирреальная реальность» (0+). В экспозицию вошло более 80 работ
автора, созданных в 2020-2023 годах.
До 11 ноября в
художественной галерее «Пермский период» можно увидеть две новых выставки: персональную выставку Вячеслава
Смирнова «УРАЛВАС» (0+) и выставку памяти Екатерины Камшиловой «Е.В. Камшилова.
Моей Родины портрет неповторимый» (0+).
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