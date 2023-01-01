Максим Артамонов В Прикамье выбрали самую красивую надзирательницу В конкурсе участвовали 26 сотрудниц ГУФСИН Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ ФСИН по Пермскому краю

В Пермском крае состоялся конкурс «Мисс УИС», организованный ГУФСИН по региону. Его победительницей стала сотрудница ведомства Анна Сюзева. Теперь она будет представлять Прикамье во втором этапе — на всероссийском конкурсе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Всего в конкурсе «Мисс УИС» участвовали 26 сотрудниц уголовно-исполнительной системы Прикамья. Жюри оценивало их красоту, творческий потенциал, уровень физической и огневой подготовки.

В финале девушкам нужно было продемонстрировать деловой образ в служебной форме, после чего они предстали перед зрителями и жюри в вечерних платьях.

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