Поддерживающим СВО предприятиям Прикамья выдадут льготные кредиты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае запускают новый проект льготных кредитов для предпринимателей и самозанятых, которые оказывают поддержку армии РФ и СВО. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Кредиты под 1% годовых на сумму от 50 тыс. до 5 млн руб. на срок до 36 месяцев смогут получить предприятия, где 10% и более от общей численности сотрудников составляют призывники по контракту или мобилизации; организации, которые оказывают поддержку нашим военным через производство, продажу товаров и предоставление услуг; участники СВО, вернувшиеся со спецоперации, и члены их семей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.