Андрей Стрельцов Два пермяка провели главный бой на первых Всемирных играх национальных единоборств Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП

В Чебоксарах завершились I Всемирные игры национальных единоборств. В форуме приняли участие спортсмены из 25 стран, были проведены тысячи боев. Спортсмены выявляли сильнейших в киокушин, учкур, керешу, борьбе на поясах, ориентал и всестилевом каратэ.

В гала-финале единоборства «киокушин» встретились пермские бойцы​ Мухаммед Гусейнов​ и Кирилл Бузмаков. В напряжённой борьбе победителем стал Мухаммед Гусейнов. Кирилл Бузмаков получил серебряную награду.

Всемирные игры национальных видов единоборств включены Министерством спорта РФ в Перечень значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год. Всего в организации соревнований задействовано 11 всероссийских, 1 международная и 2 региональные спортивные федерации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.