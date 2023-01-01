В пермских кинотеатрах начинается показ фильма «Оппенгеймер» Поделиться Твитнуть

кадр из фильма

С 12 октября в кинотеатре «Киномакс» в пермском ТРК «Столица» в рамках предсеансового обслуживания перед российским короткометражным фильмом начали показывать фильм «Оппенгеймер» (18+). В «Мягком кинотеатре» в ТРК «СпешиLove» премьера «Оппенгеймера» запланирована на 14 октября. Остальные кинотеатры Перми показывать картину пока не планируют.

«Оппенгеймер» (Oppenheimer) — биографический фильм с элементами триллера режиссёра и сценариста Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Экранизация книги Кая Бёрда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея». Главные роли в фильме исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью. Работа над картиной началась в 2021 году. 12 июля 2023 года состоялась премьера, 21 июля «Оппенгеймер» вышел в прокат и уже собрал почти 940 млн долларов США, став на данный момент третьим самым кассовым проектом 2023 года. Также фильм стал самым кассовым фильмом о Второй мировой войне, обойдя другой фильм Нолана «Дюнкерк» (2017) (18+).

В начале сентября в министерстве культуры РФ заявили, что «Оппенгеймера» не будут показывать в отечественных кинотеатрах, потому что фильм «не соответствует российским традиционным ценностям».

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