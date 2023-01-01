Максим Артамонов В Перми на Коммунальном мосту образовалась большая пробка Маршруты общественного транспорта могут серьёзно отставать от расписания Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня вечером в Перми на Коммунальном мосту из-за аварии на пересечении улиц Попова и Монастырской создалась большая пробка.

В соцсетях очевидцы сообщили о 6-километровой пробке в районе моста. Согласно данным «Яндекс карты», движение затруднено на улицах Попова и Спешилова.

Как рассказали в городском департаменте транспорта, в связи с образовавшейся пробкой маршруты могут серьёзно отставать от расписания. В частности, в пробку попали автобусы маршрутов № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60.

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