Максим Артамонов Вылетевший в Пермь самолёт вернулся в Минводы из-за проблем с бортовым компьютером Задержка рейса составила более полутора часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт RRJ-95 авиакомпании «Азимут» сообщением Минеральные Воды—Пермь вынужден был прервать полёт из-за технических проблем. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошёл поздно вечером 11 октября. Борт вернулся на стоянку с места запуска в связи с неисправностью бортового компьютера. После её устранения самолёт вылетел в пермский аэропорт.

Он должен был прибыть в Пермь в 5:05, но прилетел в 6:42 по местному времени. Таким образом, задержка составила более полутора часов.

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