В Перми на улице Ветлужской начался снос трёх аварийных домов Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми приступили к сносу аварийных многоквартирных домов, построенных в 1953 году, по ул. Ветлужской, 23, 25 и 27. И завершён снос аварийного дома по ул. Хвойной, 3а. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Всего в этих домах проживали 49 чел. Всем им предоставили иные жилые помещения или выплатили денежное возмещение.

С начала года в Перми снесли уже 42 расселённых аварийных дома, добавили в пресс-службе мэрии.

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