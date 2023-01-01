Максим Артамонов В Прикамье будут судить 11 сотрудников автосалона, похищавших деньги при продаже машин Причинённый ими ущерб превысил 32 млн рублей Поделиться Твитнуть

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 бывших сотрудников автосалона, которых обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и создании преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники арендовали помещение на ул. Рязанской в Перми. Они завлекали клиентов низкими ценами на автомобили и выгодными условиями кредитования. Когда покупатель выбирал понравившуюся ему машину, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Однако под видом документа о согласии на обработку персональных данных покупателям давали подписать договоры купли-продажи транспортного средства, где указывалась завышенная цена.

После этого организаторы сообщества вынуждали потерпевших заключать кредитные договоры на покупку автомобиля, утверждая, что если покупатель откажется, то будет вынужден платить неустойку банку или остаться без автомобиля.

Пострадавшими признаны 180 жителей Пермского края и Удмуртской Республики, а общий ущерб составил более 32 млн руб.

В апреле 2019 года сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с росгвардейцами пресекли деятельность преступного сообщества. Возбуждено 99 уголовных дел, которые позже объединили в одно производство.

В ходе следствия четверо фигурантов уголовного дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении остальных 11 фигурантов завершено. Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми.

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