В Пермском крае в 2024 году появится третья площадка для санавиации с ночным стартом Её строят в Чайковском Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на территории Чайковской центральной районной больницы начато строительство вертолётной площадки с ночным стартом. Она позволит проводить экстренную эвакуацию пациентов в любое время суток. Таких площадок в Прикамье пока только две. Об этом в ходе заседания краевого правительства сообщила Анастасия Крутень.

Площадка в Чайковском начнёт принимать вертолёты в 2024 году.

Как уточняет «Рифей», с 1 сентября в Чайковской ЦРБ уже начало функционировать отделение санитарной авиации, которое пока занимается медицинской эвакуацией путём наземного транспортирования.

Крутень также сообщила, что за 8 месяцев 2023 года совершено 153 вылета санитарной авиации (годовой план — 136), эвакуировано 222 человека, включая 14 детей, в том числе трёх детей до года (план — 204 эвакуации).

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