«Азот» повышает надёжность работы оборудования Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО ОХК «Уралхим» проведено техническое перевооружение водооборотных циклов, которые охлаждают техническую воду отделения Б цеха № 5 слабой азотной кислоты.

Специалисты полностью обновили распределительные устройства, от которых запитаны вытяжные вентиляторы, а также заменили всё щитовое оборудование. В новых распределительных устройствах применены современные коммутационные аппараты, которые позволяют точнее произвести настройку защиты от перегрузки и токов короткого замыкания, а реле мониторинга электродвигателей позволит контролировать изоляцию электродвигателей в отключённом состоянии.

Применение новой установки компенсации реактивной мощности в составе распределительных устройств позволяет поддерживать качество электроэнергии на заданном высоком уровне. Регулирование мощности происходит в автоматическом режиме.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО ОХК «Уралхим»:

— Благодаря реализации проекта по техническому перевооружению вентиляторов мы в разы повысили стабильность работы электрооборудования и существенно снизили потребление реактивной мощности самих вентиляторов, тем самым разгрузили питающие линии и подстанцию.

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