Максим Артамонов В Перми за налоговые преступления осудили бывшего директора ООО «Дортехинжиниринг» Александра Эдельмана Его признали виновным в сокрытии денег и имущества фирмы на сумму более 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя коммерческой организации. Он признан виновным в совершении трёх налоговых преступлений по статье о сокрытии денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам.

Как уточняет издание «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о бывшем директоре ООО «Дортехинжиниринг» Александре Эдельмане. Он работал первым заместителем департамента дорог и благоустройства администрации Перми.

В ходе суда было установлено, что с 2021 по 2022 год обвиняемый, имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 млн руб., решил скрыть деньги и имущество организации в особо крупном размере, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам. Общая сумма превышала 100 млн руб.

В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 700 тыс. руб.

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