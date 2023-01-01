Суд признал решения собраний акционеров «Мотовилихинских заводов» недействительными Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск ГК «Ростех» и признал недействительными решения двух внеочередных собраний акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Государственная корпорация оспаривала результаты голосования по всем вопросам повестки дня, рассмотренным на собраниях, которые состоялись в прошлом году 21 ноября.

«Ростех» утверждал, что данные внеочередные собрания неправомочны, поскольку истец не был уведомлен о проведении мероприятия, не получил бюллетени и не был ознакомлен с его результатами. Согласно материалам дела, ГК «Ростех» является владельцем 39,99% акций «Мотовилихинских заводов», компания АО «НПО «Сплав» владеет ещё 10% акций, а 10% также контролируют физическое лицо Руслан Валитов и ООО «Метатрон», 15% — в собственности ООО «ТЭРА», а 5,23% принадлежат Paslentia Investments Limited.

В ходе судебного процесса ООО «Метатрон» утверждало, что бюллетени для голосования были переданы «Ростеху». Они также указывали на то, что, согласно ФЗ «О банкротстве», выбор представителя акционеров может быть осуществлён по инициативе любого интересующегося лица.

Однако суд пришёл к выводу, что способ передачи бюллетеней не считается достаточным уведомлением, так как в акте приёма-передачи документов не указано лицо, принявшее бюллетени. Кроме того, суд отметил, что инициаторы собрания нарушили устав ПАО, не разместив информацию о проведении собрания на специализированной интернет-странице. При этом суд подчеркнул, что право выбора представителя акционеров должника не отменяет необходимость соблюдения установленных Гражданским кодексом процедур созыва и проведения собраний.

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