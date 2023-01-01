Максим Артамонов В Прикамье ветерана боевых действий оставили без обещанного жилья Чиновники потеряли его личное дело Поделиться Твитнуть

В Верещагинском городском округе ветеран боевых действий остался без обещанного жилья из-за халатности чиновников. Только после вмешательства прокуратуры ему вновь удалось встать в очередь как нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в 2014 году администрация Путинского сельского поселения поставила его на учёт как нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако чиновники потеряли личное дело ветерана в процессе реформы муниципалитетов, когда поселение перешло в состав Верещагинского городского округа. В результате мужчину вместе с семьей исключили из списка нуждающихся в жилье.

После проверки, которую провела прокуратура, главе администрации Верещагинского городского округа было внесено представление. Нарушения были устранены, а ветерана вновь поставили на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении. Теперь чиновники должны предоставить мужчине жильё по договору социального найма.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.