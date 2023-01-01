Максим Артамонов В Перми изменится расписание автобусов маршрутов № 26 и 46 Пассажиров просят быть внимательнее Поделиться Твитнуть

С 11 октября в Перми будет скорректировано расписание некоторых отправлений на автобусном маршруте № 26 по будням. Изменения вводятся для более точного соблюдения автобусами установленного расписания.

С 16 октября сезонный маршрут № 46 сообщением «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище» завершит работу по будням. По выходным движение сохранится до 29 октября, но расписание будет скорректировано. К своему прежнему режиму работы маршрут вернётся весной.

В администрации Перми просят пассажиров быть внимательными. Актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте Гортранса.

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