Сельхозпредприятия Пермского края получили награды на Российской аграрной выставке «Золотая осень» Поделиться Твитнуть

В Москве завершила работу юбилейная 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2023», на которой представлены достижения российских регионов и сельхозпредприятий в области сельского хозяйства. Участие в выставке приняла делегация из 20 сельхозпроизводителей Пермского края. Семь предприятий Прикамья были отмечены Министерством сельского хозяйства РФ за достижение высоких результатов в развитии отрасли и проведении научных исследований.

За выдающиеся достижения в развитии племенного и товарного животноводства золотые медали были вручены ООО «Колхоз им. Ленина», СПК «Колхоз им. Чапаева», ООО «Агрофирма «Труд», АО «Кунгурское по племенной работе» и ООО «Пермское по племенной работе».

Серебряную медаль за развитие племживотноводства получило сельхозпредприятие, специализирующееся на мясном животноводстве, ООО «Агрофирма Савлек».

Бронзовой медалью был отмечен Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН за вклад в развитие отрасли и научно-исследовательскую работу в сфере применения калийных удобрений.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что сельское хозяйство в регионе имеет большие перспективы, и каждый год более 3 млрд руб. из бюджета направляется на его развитие.

Кроме того, в рамках выставки было подписано соглашение между органами управления сельским хозяйством субъектов РФ в Приволжском федеральном округе для повышения эффективности аграрной политики в регионах.

По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, участие в выставках такого уровня позволяет предприятиям привлекать новые возможности, обмениваться опытом и быть в курсе федеральных трендов сельскохозяйственной отрасли.

Также в рамках выставки были награждены победители Всероссийского конкурса «Женщины в АПК», в том числе представитель Пермского края Екатерина Шикина, директор АНО ДПО «Зелёные технологии», получившая диплом I степени за проект «Сити-фермер: Пермское молодёжное АГРОпространство». Проект направлен на подготовку детей и молодёжи до 18 лет к сельскохозяйственным профессиям.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2023» — ключевое событие в российском АПК, традиционно представляет главные достижения отрасли в области растениеводства и животноводства, технического и научного развития. В этом году юбилейная выставка прошла на площадке РГАУ-МСХА им. Тимирязева в Москве. Выставочная экспозиция разместилась на более чем 12 тыс. кв. м в учебных корпусах и на открытых площадках академии, свою уникальную продукцию и достижения представили более 100 экспонентов — регионов и организаций агропромышленного комплекса страны.

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