Максим Артамонов В Перми семеро кредитных мошенников предстанут перед судом Потерпевшими признаны 29 человек Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми семь жителей, двое мужчин и пять женщин, будут судить за мошенничество, совершённое организованной группой. С июля 2020 года до октября 2021 года они похитили свыше 1 млн руб, потерпевшими по делу признаны 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, одна из обвиняемых создала преступную группу, с помощью которой под видом предоставления информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования мошенники похищали у людей деньги. Организованная группа зарегистрировала ООО «Капитал». Злоумышленники распространяли рекламу о том, что с помощью этой фирмы граждане могут получить кредиты под низкие проценты.

Для этого потерпевших отправляли оформлять кредиты в основном в микрофинансовые организации, где годовой процент за пользование займом составлял более 400%, а процедура кредитования была упрощенной. Мошеннки обещали в дальнейшем снизить до 4,5%.

После оформления кредитов, злоумышленники получали за свои услуги деньги, обещая в ближайшее время выполнить взятые на себя обязательства. Однако впоследствии ожидаемо скрывались и не выходили на связь. Стоимость «услуг» варьировалась от 3 тыс. до 100 тыс. руб. в зависимости от суммы кредитования.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми

На имущество обвиняемых сейчас наложен арест.

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