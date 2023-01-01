Максим Артамонов В Прикамье жительницу Красновишерска осудили за подкуп и подделку документов Она сделала фальшивые водительские права за взятку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае суд приговорил ранее судимую 44-летнюю жительницу Красновишерска к пяти годам и двум месяцам условно. Её признали виновной по двум статьям — коммерческий подкуп и подделка официальных документов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, женщина был учредителем частной организации дополнительного профессионального образования. В мае 2021 года она незаконно получила от жителя Пермского края 12 тыс. руб. за изготовление водительского удостоверения без фактической учёбы в автошколе. Таким образом, обратившийся за «услугой» получил фальшивые документы.

Преступление выявлено органами регионального Управления ФСБ.

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