Андрей Стрельцов
«Парма» проиграла свой первый домашний матч в сезоне
Подопечные Евгения Пашутина уступили БК «ПАРИ-НН»
Свою первую игру на родном паркете в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 пермская «Парма» провела с «Пари Нижний Новгород». Игра держала зрителей в напряжении весь матч и завершилась победой волжан со счётом 67:61.
Самым результативным игроком в составе пермского баскетбольного клуба стал Си Джей Брайс. Он набрал 19 очков.
После двух игр «Парма» располагается на седьмой месте в турнирной таблице.
Очередной поединок подопечные Евгения Пашутина проведут в воскресенье, 15 октября, в Москве. Соперником будет ЦСКА.
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