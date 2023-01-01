Андрей Стрельцов «Парма» проиграла свой первый домашний матч в сезоне Подопечные Евгения Пашутина уступили БК «ПАРИ-НН» Поделиться Твитнуть

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Свою первую игру на родном паркете в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 пермская «Парма» провела с «Пари Нижний Новгород». ​​ Игра держала зрителей в напряжении весь матч и завершилась победой волжан со счётом 67:61.

​ Самым результативным игроком в составе пермского баскетбольного клуба стал Си​ Джей Брайс. ​ Он набрал 19 очков.

​ После двух игр «Парма» располагается на​ седьмой месте в турнирной таблице.​

Очередной поединок подопечные Евгения Пашутина проведут в воскресенье, 15 октября, в Москве. Соперником будет ЦСКА.

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